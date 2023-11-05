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فيديو - مارسيلو من كوكب النجوم .. 28 لقباً مع فلومينينسي وريال مدريد

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فيديو - مارسيلو من كوكب النجوم .. 28 لقباً مع فلومينينسي وريال مدريد
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كرة القدم

2023-11-05 | 02:26
فيديو - مارسيلو من كوكب النجوم .. 28 لقباً مع فلومينينسي وريال مدريد

أحرز مارسيلو 25 لقباً مع ريال مدريد

في سنّ الخامسة والثلاثين، أحرز البرازيلي مارسيلو لقباً جديداً وهاما، هو كأس ليبرتادوريس، حين شارك في فوز فريقه فلومينينسي البرازيلي في المباراة النهائية على بوكا جونيورز الأرجنتيني (2-1).
وقال مارسيلو الذي لعب مع "الفريق الملكي" في اسبانيا لسنوات طويلة "ريال مدريد في قلبي، ولكن هذه اهم بطولة حققتها في مسيرتي، بطولة الليبيرتادوريس ومع فريق الطفولة فلومينينسي".
وأحرز مارسيلو 25 لقباً مع ريال مدريد منها ستة في الليغا واثنين في كأس الملك وخمسة في كأس السوبر الاسباني وخمسة في دوري أبطال أوروبا وثلاثة في كأس السوبر الاوروبي وأربعة في كأس العالم للأندية، كما نال ثلاثة ألقاب مع فلومينينسي هي كأس كاريوكا (2) وكأس ليبرتادوريس (1).
 
 
 
فيديو - مارسيلو من كوكب النجوم .. 28 لقباً مع فلومينينسي وريال مدريد

رياضة

كرة القدم

مارسيلو

كأس ليبرتادوريس

فلومينينسي

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ريال مدريد

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