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شرطي شاب ينتحر حُزناً على هزيمة بوكا جونيورز

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شرطي شاب ينتحر حُزناً على هزيمة بوكا جونيورز
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كرة القدم

2023-11-09 | 00:07
شرطي شاب ينتحر حُزناً على هزيمة بوكا جونيورز

معارك حقيقية حصلت بين المشجعين على شاطئ كوباكابانا

معارك حقيقية حصلت بين المشجعين على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو في البرازيل، بعد أن أنفق 100 ألفاً من المشجعين مدخراتهم وأموالهم للسفر من الأرجنتين، حتى من دون تذكرة الى ملعب الماراكانا، وتجمعوا في هذا الموقع الساحر الشهير، حيث اصطدموا بنظرائهم البرازيليين.
20 ألفاً من المشجعين الأرجنتينيين المائة ألف فقط دخلوا الملعب، وشهدوا خسارة فريقهم بوكا جونيورز نهائي كأس ليبرتادوريس أمام فلومينينسي البرازيلي، ما ترك تداعيات، وخصوصاً عند الشاطيء حيث نُصبت شاشات عملاقة لجمهور يُمكن القول أن لا محبة تجمعه.
الا أن الحدث الأخطر وقع في بوينس آيرس، حيث انتحر شرطي يبلغ من العمر 23 عاماً بمسدسه التنظيمي الخاص بعد هزيمة بوكا، وكانت جثته ملقاة على السرير مغطاة بالدماء بطلق ناري في الرأس، كما كشفت والدته، التي لم تستطع كبح دموعها عند شرح ما حدث مباشرة على شاشة التلفزيون.
 
شرطي شاب ينتحر حُزناً على هزيمة بوكا جونيورز

رياضة

كرة القدم

كوباكابانا

الماراكانا

بوكا جونيورز

كأس ليبرتادوريس

فلومينينسي البرازيلي

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