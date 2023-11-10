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فيديو - ليلة توّهج سواريز .. سجل "هاتريك" وقلب الطاولة

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فيديو - ليلة توّهج سواريز .. سجل &quot;هاتريك&quot; وقلب الطاولة
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كرة القدم

2023-11-10 | 00:02
فيديو - ليلة توّهج سواريز .. سجل "هاتريك" وقلب الطاولة

ضمن الجولة 33 من الدوري البرازيلي

كان بوتافوغو المتصدر متقدماً حتى الدقيقة 46 بنتيجة (3-1) على ضيفه جريميو ضمن الجولة 33 من الدوري البرازيلي، حين بدأ توّهج النجم الاوروغوياني لويس سواريز، الذي سجل أول "هاتريك" له مع الفريق في الدقائق 50 و54 و69، فقاده الى انتصارٍ مدوّ.
ورفع جريميو رصيده الى 59 نقطة من 33 مباراة في المركز الثالث، فيما تراجع بوتافوغو الى المركز الثاني بالرصيد نفسه ومباراة أقل، تاركاً الصدارة لبالميراس بـ59 نقطة أيضاً من 33 مباراة.
ومن المتوقع أن ينتقل سواريز نهاية الشهر المقبل الى انتر ميامي الاميركي، حيث يجتمع بأصدقائه الارجنتيني ليونيل ميسي والاسبانيين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس. 
 
 
 
فيديو - ليلة توّهج سواريز .. سجل "هاتريك" وقلب الطاولة

رياضة

كرة القدم

بوتافوغو

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