فيديو - ليلة توّهج سواريز .. سجل "هاتريك" وقلب الطاولة

🚨Watch: Luis Suárez scores an incredible hat-trick to save Gremio who were losing 3-1 vs Botafogo 🇧🇷



He will be coming to Miami in December to play alongside Lionel Messi. 👚🔫🇺🇾#Messi #Suarez #InterMiamiCF pic.twitter.com/Z7gSdY9UCR — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) November 10, 2023 Pra quem tiver com pena do Botafogo… pic.twitter.com/g3Qd5Z48oU — FÃ DO GERMAN CANO E DO JOHN KENNEDY🐻🇭🇺 (@bemenasche1998) November 10, 2023

كان بوتافوغو المتصدر متقدماً حتى الدقيقة 46 بنتيجة (3-1) على ضيفه جريميو ضمن الجولة 33 من الدوري البرازيلي، حين بدأ توّهج النجم الاوروغوياني لويس سواريز، الذي سجل أول "هاتريك" له مع الفريق في الدقائق 50 و54 و69، فقاده الى انتصارٍ مدوّ.ورفع جريميو رصيده الى 59 نقطة من 33 مباراة في المركز الثالث، فيما تراجع بوتافوغو الى المركز الثاني بالرصيد نفسه ومباراة أقل، تاركاً الصدارة لبالميراس بـ59 نقطة أيضاً من 33 مباراة.ومن المتوقع أن ينتقل سواريز نهاية الشهر المقبل الى انتر ميامي الاميركي، حيث يجتمع بأصدقائه الارجنتيني ليونيل ميسي والاسبانيين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.