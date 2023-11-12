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فيديو - ريال مدريد سعيد بتألق وتصدّر اندريك في البرازيل

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فيديو - ريال مدريد سعيد بتألق وتصدّر اندريك في البرازيل
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كرة القدم

2023-11-12 | 06:50
فيديو - ريال مدريد سعيد بتألق وتصدّر اندريك في البرازيل

يرصد ريال مدريد الاسباني بسعادة بالغة تطور لاعبه البرازيلي

يرصد ريال مدريد الاسباني بسعادة بالغة تطور لاعبه البرازيلي اندريك في صفوف ناديه الحالي بالميراس، حيث بات متصدر هدّافيه برصيد ثمانية أهداف، بعدما سجل الهدف الثاني في الفوز على انترناسيونال (3-0) ضمن الجولة 34 من الدوري البرازيلي.
وتصدر بالميراس الدوري في ظل معركة محتدمة للغاية، برصيد 62 نقطة (34 مباراة) وخلفه بوتافوغو (59 نقطة من 32 مباراة) ثم غريميو  (59 نقطة من 33 مباراة) وبراغانتينو  (58 نقطة من 32 مباراة).
 
 
 
فيديو - ريال مدريد سعيد بتألق وتصدّر اندريك في البرازيل

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