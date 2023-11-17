المحكمة الوطنية تأمر بإعادة 3.2 مليون يورو لألفيس فما هي القصة؟

حكمت له المحكمة الوطنية في دعواه ضد وزارة الخزانة

جزمت الهيئة القضائية في المحكمة الوطنية الاسبانية أن اللاعب البرازيلي داني ألفيس أعلن بشكل صحيح حقوق صورته أمام الخزانة عندما لعب لنادي برشلونة، فحكمت له في دعواه ضد وزارة الخزانة، التي يتوجب عليها إعادة 3.2 مليون يورو له.

وأيدت المحكمة الوطنية الطعون التي قدمها لاعب كرة القدم ضد قرارات المحكمة الاقتصادية الإدارية المركزية (TEAC) فيما يتعلق بإعلانات الدخل للسنوات من 2009 وحتى 2012.

وكانت وزارة الخزانة بدأت التحقيق مع داني ألفيس في العام 2014 لفرض ضرائب على حقوق صورته عندما كان لاعبا في نادي برشلونة، بعد أن نقلها إلى شركة Cedro Sports، التي يملك هو نفسه 51٪ من رأس مالها و49٪ لزوجته السابقة دينورا سانتانا دا سيلفا.

ويأتي هذا الخبر الجميل لألفيس فيما يفاوض محاميه لاطلاقه من السجن مع محامي الفتاة التي سُجن اللاعب منذ نهاية العام الفائت، لاتهامه باغتصابها في ملهى ليلي في برشلونة، والهدف هو تطيير المحاكمة والتوصل الى تسوية مالية بين الطرفين.

نقلاً عن صحيفة ماركا بتصرّف.



