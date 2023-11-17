الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

المحكمة الوطنية تأمر بإعادة 3.2 مليون يورو لألفيس فما هي القصة؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
المحكمة الوطنية تأمر بإعادة 3.2 مليون يورو لألفيس فما هي القصة؟
A-
A+

كرة القدم

2023-11-16 | 23:14
المحكمة الوطنية تأمر بإعادة 3.2 مليون يورو لألفيس فما هي القصة؟

حكمت له المحكمة الوطنية في دعواه ضد وزارة الخزانة

جزمت الهيئة القضائية في المحكمة الوطنية الاسبانية أن اللاعب البرازيلي داني ألفيس أعلن بشكل صحيح حقوق صورته أمام الخزانة عندما لعب لنادي برشلونة، فحكمت له في دعواه ضد وزارة الخزانة، التي يتوجب عليها إعادة 3.2 مليون يورو له.
وأيدت المحكمة الوطنية الطعون التي قدمها لاعب كرة القدم ضد قرارات المحكمة الاقتصادية الإدارية المركزية (TEAC) فيما يتعلق بإعلانات الدخل للسنوات من 2009 وحتى 2012.
وكانت وزارة الخزانة بدأت التحقيق مع داني ألفيس في العام 2014 لفرض ضرائب على حقوق صورته عندما كان لاعبا في نادي برشلونة، بعد أن نقلها إلى شركة Cedro Sports، التي يملك هو نفسه 51٪ من رأس مالها و49٪ لزوجته السابقة دينورا سانتانا دا سيلفا.
ويأتي هذا الخبر الجميل لألفيس فيما يفاوض محاميه لاطلاقه من السجن مع محامي الفتاة التي سُجن اللاعب منذ نهاية العام الفائت، لاتهامه باغتصابها في ملهى ليلي في برشلونة، والهدف هو تطيير المحاكمة والتوصل الى تسوية مالية بين الطرفين.
نقلاً عن صحيفة ماركا بتصرّف.

المحكمة الوطنية تأمر بإعادة 3.2 مليون يورو لألفيس فما هي القصة؟

رياضة

كرة القدم

داني ألفيس

برشلونة

ماركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - فضيحة.. الحّكام منحوا ريال مدريد ركلة جزاء وألغوا هدفاً لتشيلسي
فيديو - سليماني يحقق رقماً تاريخياً ويحتفل بعلم فلسطين

اقرأ ايضا في كرة القدم

ليلة سقوط الكبار .. الأرجنتين والبرازيل
00:15

ليلة سقوط الكبار .. الأرجنتين والبرازيل

الهزيمة الاولى لبطل العالم منذ مونديال قطر

00:15

ليلة سقوط الكبار .. الأرجنتين والبرازيل

الهزيمة الاولى لبطل العالم منذ مونديال قطر

هل حدد برشلونة بديل مدربه تشافي؟
23:57

هل حدد برشلونة بديل مدربه تشافي؟

في العلن، يقف برشلونة خلف تشافي هيرنانديز كمدرب لفريقه

23:57

هل حدد برشلونة بديل مدربه تشافي؟

في العلن، يقف برشلونة خلف تشافي هيرنانديز كمدرب لفريقه

فيديو - فضيحة.. الحّكام منحوا ريال مدريد ركلة جزاء وألغوا هدفاً لتشيلسي
23:16

فيديو - فضيحة.. الحّكام منحوا ريال مدريد ركلة جزاء وألغوا هدفاً لتشيلسي

انتهت رحلة سيدات ريال مدريد الاولى في دوري أبطال أوروبا الى التعادل

23:16

فيديو - فضيحة.. الحّكام منحوا ريال مدريد ركلة جزاء وألغوا هدفاً لتشيلسي

انتهت رحلة سيدات ريال مدريد الاولى في دوري أبطال أوروبا الى التعادل

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023