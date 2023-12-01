فيديو - منع جماهير ليجيا وارسو من دخول فيلا بارك

أصيب ثلاثة من ضباط الشرطة بسبب الاضطرابات التي أحدثتها الجماهير

أصيب ثلاثة من ضباط الشرطة بسبب الاضطرابات التي أحدثتها الجماهير خارج فيلا بارك قبيل المباراة التي انتهت الى فوز أستون فيلا على ضيفه ليجيا وارسو (2-1) ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي.

ونتيجة لذلك، لم يسمح لأنصار ليجيا بالدخول الى فيلا بارك، بعد أن أكدت شرطة برمنغهام أن الصواريخ ألقيت على الضباط، وأن هناك حاجة إلى "عملية كبيرة".

وتمّ احتجاز جماهير الفريق الضيف خارج الملعب، كما قام عناصر الأمن بإبعاد العديد من الأشخاص الذين يعتقد أنهم مشجعون لأصحاب الأرض، في حين أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أشياء يتم إلقاؤها نحو الملعب من الخارج.

وجاء في بيان لشرطة برمنغهام على موقع إكس "لا يمكننا حاليا السماح للجماهير بدخول فيلا بارك بعد الاضطرابات خارج الملعب، والتي شهدت إلقاء صواريخ على الضباط".

وفي بيان، قال ليجيا إن وفده الرسمي والمالك والرئيس رفضوا دخول فيلا بارك تضامنا مع أنصارهم، بينما اشتكوا أيضا من وضع التذاكر.