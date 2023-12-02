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مانشستر يونايتد متهم بتقديم "الدجاج النيء" الى زواره !

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مانشستر يونايتد متهم بتقديم &quot;الدجاج النيء&quot; الى زواره !
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كرة القدم

2023-12-02 | 02:35
مانشستر يونايتد متهم بتقديم "الدجاج النيء" الى زواره !

بدأ "مجلس ترافورد" تحقيقاً مع نادي مانشستر يونايتد

بدأ "مجلس ترافورد" تحقيقاً مع نادي مانشستر يونايتد، بتهمة تقديم الدجاج النيء، في حدث لم يُذكر عنوانه أو تفاصيله أقيم في ملعب أولد ترافورد، حيث ادّعى بعض الأشخاص أنهم أصيبوا بتوعك بعده.
وترافق ذلك مع إطلاق تحقيق داخلي، لتحديد ما إذا كانت الأعراض مرتبطة بما تناوله الضيوف في أولد ترافورد، فيما لم يعلق النادي بعد على هذه المزاعم.
ويتمتع المجلس بسلطة المطالبة بتحسينات عاجلة، وإذا كان هناك خطر وشيك على الصحة العامة، فقد يتم إيقاف أو إغلاق جزء من المطعم أو كله، حتى يصبح استئناف عمله آمنا.
وتم تصنيف النظافة الغذائية في اليونايتد على موقع الحكومة على أنها لا تشوبها شائبة، وقامت وكالة معايير الغذاء (FSA) بإجراء التفتيش السنوي في الاستاد، في ٢٣ تشرين الأول - اكتوبر، لكنها لم تنشر بعد التصنيف الجديد للنادي.
وسيكون لأي تخفيض في تصنيف النظافة تأثير سلبي على الموارد المالية لليونايتد، حيث يحصل النادي على إيرادات كبيرة من استضافة الأحداث وتقديم الضيافة.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يستعد فيه السير جيم راتكليف، ثاني أغنى شخص في بريطانيا، لشراء حصة أقلية في النادي، حيث سيتولى رئيس INEOS السيطرة على ادارة كرة القدم والإشراف على إصلاح جذري.
 
مانشستر يونايتد متهم بتقديم "الدجاج النيء" الى زواره !

رياضة

كرة القدم

مجلس ترافورد

مانشستر يونايتد

أولد ترافورد

السير جيم راتكليف

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