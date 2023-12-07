فيديو - رحل بيليه فهبط ناديه الى الدرجة الثانية !!

For the first time in their 111-year history, Santos have been relegated to the Brazilian second division 💔



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/MX0vdQgsaM — B/R Football (@brfootball) December 7, 2023 🇧🇷😨 Chaotic scenes in the streets of Vila Belmiro after Santos were relegated for the first time in their history.



🎥 @Vitunhu pic.twitter.com/MEv7lNLAyT — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 7, 2023 Santos were relegated from the Brazilian Serie A today for the first time in their 111-year history. The fans haven't taken it well...



(via @tntsportsbr) pic.twitter.com/An04P4QZ9e — Football on TNT Sports (@footballontnt) December 7, 2023

مع ختام الجولة 38 الأخيرة من الدوري البرازيلي، وبعد خسارته (1-2) أمام فورتاليزا، حلّ سانتوس العريق، في المرتبة 17، وهبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية، وهو الوحيد الذي لم يسبق له الهبوط الى جانب ساوباولو وفلامنغو، منذ 111 عاماً.ونزل جمهور سانتوس غاضبا الى ارض ملعب فيلا بيلميرو، قبل ان تنجح قوات الأمن في السيطرة على الوضع.وكان هذا النادي العظيم قد خرّج أساطير في كرة القدم، في طليعتهم الراحل بيليه، وقد اشتهر اسمه في الخمسينيات والستينيات بإحرازه 10 بطولات للولاية، و6 ألقاب في الدوري البرازيلي، والتتويج بكوبا ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية.