فيديو - رحل بيليه فهبط ناديه الى الدرجة الثانية !!

مع ختام الجولة 38 الأخيرة من الدوري البرازيلي، وبعد خسارته (1-2) أمام فورتاليزا، حلّ سانتوس العريق، في المرتبة 17، وهبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية، وهو الوحيد الذي لم يسبق له الهبوط الى جانب ساوباولو وفلامنغو، منذ 111 عاماً.
ونزل جمهور سانتوس غاضبا الى ارض ملعب فيلا بيلميرو، قبل ان تنجح قوات الأمن في السيطرة على الوضع.
وكان هذا النادي العظيم قد خرّج أساطير في كرة القدم، في طليعتهم الراحل بيليه، وقد اشتهر اسمه في الخمسينيات والستينيات بإحرازه 10 بطولات للولاية، و6 ألقاب في الدوري البرازيلي، والتتويج بكوبا ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية.