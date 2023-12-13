فيديو رائع من يوفنتوس في اعتزال جيورجيو كيليني

أسدل الستار على مسيرته في ملاعب كرة القدم عن 39 عاماً

نشر نادي يوفنتوس الايطالي فيديو رائع في وداع نجمه جيورجيو كيليني، الذي أسدل الستار على مسيرته في ملاعب كرة القدم عن 39 عاماً.

وجاء قرار كيليني بالاعتزال بعد المباراة النهائية للدوري الأميركي التي خسرها فريقه لوس أنجلوس غالاكسي أمام كولومبوس كرو.

ونشر كيليني مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عن أبرز محطات مسيرته وأرفقه بعبارة "لقد كُنتِ (كرة القدم) أجمل رحلة في حياتي، لقد كنت كل شيء بالنسبة لي .. بصحبتك، سافرت في طريق فريد لا ينسى، لكن حان الوقت لبدء فصول جديدة ومواجهة تحديات جديدة وكتابة المزيد من صفحات مهمة ومثيرة في الحياة".

لعب قلب الدفاع الدولي السابق في الفرق العمرية لنادي ليفورنو، ثم انتقل الى روما، قبل أن يتألق مع يوفنتوس طيلة 17 موسماً بين 2005 و2022، حيث توج بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات وبالكأس خمس مرات ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017.

كما لعب كيليني مع لوس أنجلوس غالاكسي منذ حزيران - يونيو 2021 وتوج معه بلقب الدوري 2022 على حساب فيلادلفيا يونيون، وخاض 117 مباراة مع منتخب ايطاليا وتوج بكأس أوروبا 2021.