الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فيديو رائع من يوفنتوس في اعتزال جيورجيو كيليني

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو رائع من يوفنتوس في اعتزال جيورجيو كيليني
A-
A+

كرة القدم

2023-12-13 | 00:05
فيديو رائع من يوفنتوس في اعتزال جيورجيو كيليني

أسدل الستار على مسيرته في ملاعب كرة القدم عن 39 عاماً

نشر نادي يوفنتوس الايطالي فيديو رائع في وداع نجمه جيورجيو كيليني، الذي أسدل الستار على مسيرته في ملاعب كرة القدم عن 39 عاماً.
وجاء قرار كيليني بالاعتزال بعد المباراة النهائية للدوري الأميركي التي خسرها فريقه لوس أنجلوس غالاكسي أمام كولومبوس كرو.
ونشر كيليني مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عن أبرز محطات مسيرته وأرفقه بعبارة "لقد كُنتِ (كرة القدم) أجمل رحلة في حياتي، لقد كنت كل شيء بالنسبة لي .. بصحبتك، سافرت في طريق فريد لا ينسى، لكن حان الوقت لبدء فصول جديدة ومواجهة تحديات جديدة وكتابة المزيد من صفحات مهمة ومثيرة في الحياة".
لعب قلب الدفاع الدولي السابق في الفرق العمرية لنادي ليفورنو، ثم انتقل الى روما، قبل أن يتألق مع يوفنتوس طيلة 17 موسماً بين 2005 و2022، حيث توج بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات وبالكأس خمس مرات ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017.
كما لعب كيليني مع لوس أنجلوس غالاكسي منذ حزيران - يونيو 2021 وتوج معه بلقب الدوري 2022 على حساب فيلادلفيا يونيون، وخاض 117 مباراة مع منتخب ايطاليا وتوج بكأس أوروبا 2021.
 
 
فيديو رائع من يوفنتوس في اعتزال جيورجيو كيليني

رياضة

كرة القدم

يوفنتوس

جيورجيو كيليني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مشاهد مرعبة - صاعقة تقتل لاعباً وتصيب ستة خلال مباراة
مواجهة ميسي - رونالدو في السعودية حديث الوسط الكروي

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - إليكم مجموعة القمصان المُذهلة التي يمتلكها سباليتي
00:18

فيديو - إليكم مجموعة القمصان المُذهلة التي يمتلكها سباليتي

سباليتي هو المدير الفني الحالي للمنتخب الايطالي

00:18

فيديو - إليكم مجموعة القمصان المُذهلة التي يمتلكها سباليتي

سباليتي هو المدير الفني الحالي للمنتخب الايطالي

حسمٌ مُحتمل لـ 141 نقطة من رصيد النادي الويلزي !!
00:17

حسمٌ مُحتمل لـ 141 نقطة من رصيد النادي الويلزي !!

بونتيبريد يونايتد نادٍ من الدرجة الأولى الويلزية

00:17

حسمٌ مُحتمل لـ 141 نقطة من رصيد النادي الويلزي !!

بونتيبريد يونايتد نادٍ من الدرجة الأولى الويلزية

فيتور روكي تزوج قبل الانتقال الى برشلونة
00:15

فيتور روكي تزوج قبل الانتقال الى برشلونة

سينضم إلى نادي برشلونة في الأسابيع المقبلة

00:15

فيتور روكي تزوج قبل الانتقال الى برشلونة

سينضم إلى نادي برشلونة في الأسابيع المقبلة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023