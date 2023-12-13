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الرواية الأغرب عن اعتداء رئيس النادي التركي على الحكم !

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الرواية الأغرب عن اعتداء رئيس النادي التركي على الحكم !
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كرة القدم

2023-12-13 | 00:09
الرواية الأغرب عن اعتداء رئيس النادي التركي على الحكم !

المشهد الذي أذهل عائلة كرة القدم في العالم

علق فاروق قوجة، رئيس نادي أنقرة غوجو، على المشهد الذي أذهل عائلة كرة القدم في العالم، وتمثل باعتدائه لكماً وركلاً على الحكم خليل أوموت ملر، بعد انتهاء مباراة الدوري التركي الى تعادل فريقه (1-1) مع تشايكور ريزا سبور أول أمس الاثنين.
وقال قوجة "خلال المباراة، حصل توتر كبير في الملعب بسبب القرارات التي اتخذها الحكم، كنت غاضبا جدا بسبب ذلك، وحاولت تهدئة نفسي، ولكنني ذهبت إلى الحكم وأردت البصق في وجهه".
وأضاف "عندما دخلت الملعب وذهبت إليه، صفعته، ولم ألكمه، والصفعة التي وجهتها له لم تكن قوية بما يكفي ليسقط، حيث وقف لنحو 5 إلى 10 ثوان، ثم ألقى بنفسه على الأرض".
وختم "لاحقا علمت بتعرض الحكم للضرب، ولكنني أؤكد أن الحادث وقع على النحو الذي ذكرته، وأنا آسف ونادم لتورطي في مثل هذا الأمر".
 
الرواية الأغرب عن اعتداء رئيس النادي التركي على الحكم !

رياضة

كرة القدم

فاروق قوجة

أنقرة غوجو

خليل أوموت ملر

الدوري التركي

تشايكور ريزا سبور

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