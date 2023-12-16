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مفاجأة جديدة تأتي من برشلونة فما هي؟

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مفاجأة جديدة تأتي من برشلونة فما هي؟
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كرة القدم

2023-12-16 | 03:32
مفاجأة جديدة تأتي من برشلونة فما هي؟

هذه المرة من القطاع الأنجح في النادي الكاتالوني

مفاجأة جديدة تأتي من برشلونة، وهذه المرة من القطاع الأنجح في النادي الكاتالوني، وهو فريق كرة القدم للسيدات، المهيمن بلا منازع في أوروبا واسبانيا.
هذه المفاجأة هي قرارالمدرب جوناتان جيرالديز بعدم الاستمرار، وتسريب انه موقف غير مفهوم الاسباب ولا رجعة فيه، خصوصاً أنه لا يوجد عرض مضاد محتمل من شأنه أن يقنعه، حيث أفادت أنه أراد ابلاغ قراره للنادي بوقت كاف للبحث عن بديل.
ويدير جوناتان جيرالديز فريق سيدات برشلونة منذ العام 2021، وقد قاده الى احراز لقب الدوري الاسباني مرتين ولقب كأس الملكة مرة، وكأس السوبر الاسبانية مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة.

مفاجأة جديدة تأتي من برشلونة فما هي؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

جوناتان جيرالديز

الدوري الاسباني

كأس الملكة

كأس السوبر الاسبانية

دوري أبطال أوروبا

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