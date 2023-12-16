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فيديو - سحر كرة القدم .. نادٍ يحقق حلم إيلبير القابع في المستشفى

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فيديو - سحر كرة القدم .. نادٍ يحقق حلم إيلبير القابع في المستشفى
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كرة القدم

2023-12-16 | 03:33
فيديو - سحر كرة القدم .. نادٍ يحقق حلم إيلبير القابع في المستشفى

كانت هدية رائعة تلك التي قدمها النادي البرتغالي لأحد محبيه القابع في المستشفى

كانت هدية رائعة تلك التي قدمها نادي فارينسي البرتغالي لأحد محبيه القابع في المستشفى للعلاج لمناسبة عيد الميلاد المقبل. فقد فوجيء إيلبير، بالممرضات وهُنّ يُقدّمن له قميص فريقه المُفضل فا رينسي، في تعبير مذهل عن السحر الحقيقي الذي تمثله كرة القدم: توحيد الق لوب وتحقيق الأحلام. حقق نادي فارينسي رغبة إيلبير، بل وفاجأه بهدية أخرى، هي دعوته لحط المباراة المقبلة للفريق الذي يحتل المركز السابع كضي ف شرف مع عائلته.


فيديو - سحر كرة القدم .. نادٍ يحقق حلم إيلبير القابع في المستشفى

رياضة

كرة القدم

فارينسي

إيلبير

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