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وفاة النجمة الدولية البرازيلية عن 26 عاماً

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وفاة النجمة الدولية البرازيلية عن 26 عاماً
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كرة القدم

2023-12-17 | 04:28
وفاة النجمة الدولية البرازيلية عن 26 عاماً

مثلت منتخب بلادها وأحرزت معه لقب بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عاماً

بعد صراع مع مرض عضال لأكثر من عام، وغياب عن الملاعب للمدة نفسها، توفيت حارسة المرمى البرازيليية جينيفر أوليفيرا كامارغو، البالغة من العمر 26 عاماً.
لعبت كامارغو في نادي روديليس الاسباني لكرة الصالات منذ العام 2020، وهو ناشط في الدرجة الثانية، وساعٍ جدياً للتأهل الى اندية النخبة، وكان التعاقد معها لهذه الغاية تحديداً، حيث قدّمت في صفوفه مستوى مرتفعا جداً.
وكانت كامارغو مثلت منتخب بلادها وأحرزت معه لقب بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عاماً، وتم اختيارها أفضل حارس مرمى فيها.

وفاة النجمة الدولية البرازيلية عن 26 عاماً

رياضة

كرة القدم

جينيفر أوليفيرا كامارغو

روديليس

كرة الصالات

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