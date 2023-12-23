أرسنال يواجه ليفربول .. لم يفز في أنفيلد رود منذ العام 2013

يشهد الدوري الانجليزي الممتاز الليلة مباراة القمّة المنتظرة

يشهد الدوري الانجليزي الممتاز الليلة مباراة القمّة المنتظرة التي تجمع على ملعب أنفيلد رود، ليفربول مع ضيفه أرسنال، ضمن الجولة 18 من المسابقة.

ولم يفز أرسنال على ليفربول في الأنفيلد منذ موسم 2013-2014 حين خسر (0-1)، ثم تعادل توالياً (2-2) و(3-3)، وسقط ست مرات بين موسميّ 2016-2017 و2021-2022 بالنتائج (1-3 و0-4 و1-5 و1-3 و1- و0-4)، وتعادل (2-2) في آخر مواجهة جمعت الفريقين في الموسم الفائت.

ويتصدر أرسنال الترتيب بالتساوي مع أستون فيلا (39 نقطة) الذي تعادل أمس الجمعة مع ضيفه شيفيلد يونايتد (1-1)، فيما يحتل ليفربول الوصافة (38).



