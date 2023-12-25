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حالة انتحار جديدة في البرازيل بسبب الانترنت ونيمار ينفجر ..

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حالة انتحار جديدة في البرازيل بسبب الانترنت ونيمار ينفجر ..
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كرة القدم

2023-12-25 | 04:37
حالة انتحار جديدة في البرازيل بسبب الانترنت ونيمار ينفجر ..

علّق نيمار على وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً

انتقد نيمار، مهاجم الهلال السعودي، الذي يتعافى حاليا من إصابة خطيرة في الركبة، كل أولئك الذين "ينشرون الكراهية" على الإنترنت، في سياق تعليقه على حدث مأساوي وقع في البرازيل.
وكتب نجم منتخب البرازيل على انستغرام "الى الكارهين .. أنتم الذين تنشرون الكراهية، الى أولئك الذين يعرفون كل شيء، أصحاب الحقيقة، القديسين الذين لا يخطئون أبدا، تهانينا، لقد تسببتم بوقوع ضحية أخرى".
هكذا علّق نيمار على وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً، كانت ضحية خدعة انتشرت على الإنترنت، تفيد بأنها الحبيبة المزعومة للممثل الكوميدي البرازيلي ويندرسون نونيس، وقد سجلت الشرطة المدنية القضية على أنها انتحار محتمل.
وقال لاعب كرة القدم السابق لسانتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان إن "القيل والقال وشبكات التلفزيون وجميع وسائل الإعلام يجب أن تكون حذرة للغاية فيما تنشره".

حالة انتحار جديدة في البرازيل بسبب الانترنت ونيمار ينفجر ..

رياضة

كرة القدم

نيمار

الهلال السعودي

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