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ما هي علاقة روبرت ليفاندوفسكي برالي داكار؟

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ما هي علاقة روبرت ليفاندوفسكي برالي داكار؟
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كرة القدم

2023-12-25 | 04:41
ما هي علاقة روبرت ليفاندوفسكي برالي داكار؟

يستمتع روبرت ليفاندوفسكي مع عائلته بعطلة عيد الميلاد في موطنه بولندا

يستمتع روبرت ليفاندوفسكي مع عائلته بعطلة عيد الميلاد في موطنه بولندا، في انتظار العودة إلى برشلونة للمشاركة في المحطة الثانية من الموسم، وقد انتهز المهاجم الفرصة لإرسال رسالة دعم إلى مواطنه كرزيستوف هولوتشيتش، السائق الذي سوف يتنافس في رالي داكار المقبل.
ويعود سبب رسالة ليفاندوفسكي على وسائل التواصل الاجتماعي الى أن لاعب كرة القدم في برشلونة هو مساهم في شركة Bio-Lider، احدى رعاة سيارة السائق البولندي، وهو يثق في أن مواطنه يمكنه القيام بعمل جيد في أشهر رالي في العالم.
وكتب ليفا "معا على طريق داكار، جنبا إلى جنب مع BioLider، وأنا مستثمر فيها، ندعم كرزيستوف هولوتشيتش في رالي داكار، حظا طيبا وفقك الله"، مرفقاً النص بصورة للسيارة مع سائقها البالغ 61 عاماً.
 
ما هي علاقة روبرت ليفاندوفسكي برالي داكار؟

رياضة

كرة القدم

روبرت ليفاندوفسكي

كرزيستوف هولوتشيتش

رالي داكار

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