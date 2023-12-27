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فيديو - نمر في ملعب برشلونة فما هو السرّ؟

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فيديو - نمر في ملعب برشلونة فما هو السرّ؟
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كرة القدم

2023-12-27 | 00:56
فيديو - نمر في ملعب برشلونة فما هو السرّ؟

مقطع فيديو لنمر يتجوّل في ملعب النادي الكاتالوني

بطريقة فريدة، أثارت الحيرة والفضول لدى المشجعين، رحّب برشلونة الاسباني بوصول اللاعب البرازيلي فيتور روكي إلى العاصمة الكاتالونية للانضمام للنادي.
فمساء أمس الثلاثاء، نشرت الحسابات الرسمية لبرشلونة على وسائل التواصل، مقطع فيديو لنمر يتجوّل في ملعب النادي، الأمر الذي بدا مفاجئاً للوهلة الأولى.
ولكن من يتابع "البارشا" وأخباره جيّداً، يعلم أنّ اللاعب الجديد، البرازيلي فيتور روكي، يلقّب بـ"ملك النمور".
روكي هو مهاجم برازيلي، وصفته الصحافة بـ"الأفضل بين أقرانه"، يبلغ من العمر ١٨ عاماً فقط، وكان برشلونة، قد تعاقد معه من أتلتيكو باراناينسي، على أن يصل في الصيف المقبل، لكنّ المشاكل الهجومية التي يعاني منها الفريق دفعته لتعجيل انضمامه في السوق الشتوية.
 
 
 
فيديو - نمر في ملعب برشلونة فما هو السرّ؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

فيتور روكي

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