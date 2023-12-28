صورة - ما هو موقف فيتور روكي من المنافسة بين ميسي ورونالدو؟

الجدل الذي رافق اختيار الأفضل سيستمر ويبقى لأجيال آتية

على الرغم من أن الكون يتغير فيما يتعلق بكرة القدم، وهذه هي طبيعة الحياة، وتكاد تُطوى صفحة الاسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، الا ان الجدل الذي رافق اختيار الأفضل بينهما سيستمر ويبقى لأجيال آتية.

وفي السياق، تساءل عشاق برشلونة، الفريق التاريخي لبطل العالم، عن موقف نجمهم الجديد، البرازيلي فيتور روكي من هذه المنافسة الأزلية، لتؤكد وسائل اعلام محلية أنه من عُشاق رونالدو، مستشهدة بتغريدات سابقة له قام بحذفها مؤخراً.

وأشارت وسائل الاعلام هذه الى ان روكي كان قد غرّد سابقاً "ارجوكم لا تقارنوا كريستيانو رونالدو بأي أحد" وكتب في أخرى "ببساطة انه كريستيانو رونالدو".