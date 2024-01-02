واين روني من نعمة برمنغهام سيتي الى نقمة وكابوس

فشل واين روني في الفوز في 13 مباراة من أصل 15 مباراة

تحوّل واين روني، أسطورة انجلترا ومانشستر يونايتد، في الفترة من 2004 الى 2017، من أمل الى كابوس حقيقي، في نادي برمنغهام سيتي، الناشط في دوري البطولة الانجليزية "الشامبيونشيب"، أو بطولة الدرجة الثانية بالمعنى الترتيبي.

فقد فشل واين روني في الفوز في 13 مباراة من أصل 15 مباراة له، في قيادة الفريق في البطولة، منذ تعيينه مديراً فنياً في 11 تشرين الاول - اكتوبر 2022 الفائت، وبات يحتل المركز العشرين من أصل 24 في ترتيب الدوري، بعدما كان سادساً قبل استلامه.

وبات برمنغهام سيتي مهدداً أيضاً بالهبوط الى درجة أدنى، حيث يمتلك 28 نقطة، بفرق ثلاث نقاط عن هيديرسفيلد تاون، وسبع نقاط عن كوينز بارك رينجرز، وتسعة عن شيفيلد وينزداي، وعشرة عن روثرهام يونايتد، بعد 26 جولة من عمر المسابقة، علماً أن أربع أندية تهبط الى الدرجة الأدنى.



