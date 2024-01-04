يخوض مباراتين حاسمتين خلال 24 ساعة !

واحدة في الدوري الانجليزي الممتاز والثانية في كأس الأمم الإفريقية

سيكون على حارس المرمى أندريه أونانا خوض مباراتين خلال 24 ساعة فقط، واحدة في الدوري الانجليزي الممتاز والثانية في كأس الأمم الإفريقية.

فعند الساعة 6.30 عصراً بتوقيت بيروت من يوم الأحد 14 كانون الثاني - يناير، يلعب مانشستر يونايتد مباراة هامة مع ضيفه توتنهام على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة 21 من الدوري الانجليزي الممتاز، وسيكون أونانا أساسياً بطبيعة الحال.

بعدها، يتوجه أونانا إلى المطار للسفر الى ساحل العاج لخوض المباراة الاولى لمنتخب بلاده الكاميرون التي تجمعه مع غينيا ضمن المجموعة الثالثة من مسابقة كأس الأمم الإفريقية التي تضم ايضاً السنغال وغامبيا.



