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ارتياح وجديّة .. قراءة في منتخب لبنان بعد مواجهة السعودية

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ارتياح وجديّة .. قراءة في منتخب لبنان بعد مواجهة السعودية
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كرة القدم

2024-01-05 | 10:08
ارتياح وجديّة .. قراءة في منتخب لبنان بعد مواجهة السعودية

الجهاز الفني لمنتخب لبنان يعيش حالة الإرتياح بعد المباراة أمام منتخب السعودية

علم موقع "الجديد"، أن الجهاز الفني لمنتخب لبنان بقيادة المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش، يعيش حالة من الإرتياح الشديد بعد المباراة الاستعدادية التي خاضها "رجال الأرز" بالأمس في الدوحة أمام منتخب السعودية.
ويخوض منتخب لبنان مباراة الافتتاح لكأس أمم آسيا لكرة القدم بمواجهة منتخب قطر المُضيف على ملعب لوسيل عصر يوم الثاني عشر من الجاري ضمن مباريات المجموعة التي تضم الصين وطاجكستان.
وعلى الرغم من خسارة المباراة بهدف يتيم أمام "العملاق الأخضر"، فإن الأجواء المُحيطة بالمنتخب راضية تماماً، سواء على الشكل أو عن الإداء، الذي برهن بأن الفوز الاستعدادي في معسكر طرابلس على الضيف الأردني (2-1) لم يكن بدوره صدفة.
وقال مصدرٌ مُقرّب من الجهاز الفني أن المنتخب اللبناني بات منافساً مُزعجاً لأي خصم، إذ أنه مُنظّم للغاية دفاعياً ويقاتل ككتلة واحدة، كما أنه يُهاجم بأعداد مدروسة، وهو فاجأ المنافس السعودي وكان أفضل منه وأكثر تنظيماً ووصولاً الى المرمى، لكن عمر بوغيل وسوني سعد ودانيال لحود تناوبوا على اهدار الفرص.
وعلم الجديد أيضاً أن المنتخب السعودي لم يصنع أي فرصة في الشوط الاول، وأن التبديلات الكثيفة في الثاني لم تؤثر كثيراً على المستوى، وبقي لمنتخب لبنان الحضور الأفضل لجهتي الآداء والتكتيك والانتشار والانضباط لولا فرصة او اثنتين للأخضر جاء من أحدها هدف المباراة الوحيد.

 
ارتياح وجديّة .. قراءة في منتخب لبنان بعد مواجهة السعودية

رياضة

كرة القدم

منتخب لبنان

ميودراغ رادولوفيتش

منتخب السعودية

كأس أمم آسيا

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