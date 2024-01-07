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صورة - لقطة الموسم .. فرانتيزي بالملابس الداخلية بعد الفوز

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صورة - لقطة الموسم .. فرانتيزي بالملابس الداخلية بعد الفوز
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كرة القدم

2024-01-07 | 04:04
صورة - لقطة الموسم .. فرانتيزي بالملابس الداخلية بعد الفوز

تغلب انتر ميلان على فيرونا وسجل فرانتيزي هدف الفوز في الوقت بدل الضائع

تغلب انتر ميلان على فيرونا (2-1)، وسجل دافيد فرانتيزي هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من المباراة، التي جرت على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة 19 من الدوري الايطالي.
وأثار مشهد التقطه احد المصورين الضحك على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدت الملابس الداخلية لفرانتيزي واضحة وهو محمول على اكتاف زملائه.
ويتصدر انتر ميلان الدوري الايطالي برصيد 48 نقطة بفرق خمس نقاط عن يوفنتوس الذي يلعب الليلة مع ساليرنيتانا، متذيّل الترتيب.
 
 

صورة - لقطة الموسم .. فرانتيزي بالملابس الداخلية بعد الفوز

رياضة

كرة القدم

انتر ميلان

فيرونا

دافيد فرانتيزي

الدوري الايطالي

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