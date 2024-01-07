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صورة - لن تُصدّقوا ماذا طلب آراندينا من ريال مدريد خطياً

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صورة - لن تُصدّقوا ماذا طلب آراندينا من ريال مدريد خطياً
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كرة القدم

2024-01-07 | 04:05
صورة - لن تُصدّقوا ماذا طلب آراندينا من ريال مدريد خطياً

استقبل النادي الناشط في دوري الدرجة الرابعة غريماً غير عادي

استقبل نادي آراندينا، الناشط في دوري الدرجة الرابعة الاسباني، غريماً غير عادي، هو ريال مدريد، في الدور 32 من مسابقة كأس ملك اسبانيا، وخسر أمامه (1-3) على ملعبه المونتيسيو.
ولأن ذلك لا يحصل كل مرة، فلم تتردد إدارة نادي آراندينا في توجيه كتاب خطي الى ادارة ريال مدريد، تضمن طلبها الحصول بعد المباراة على قمصان لاعبي الفريق الملكي لتقديمها للاعبيه، وحدد اسم كل لاعب والقميص الذي يريده ..!!
 
 

صورة - لن تُصدّقوا ماذا طلب آراندينا من ريال مدريد خطياً

رياضة

كرة القدم

آراندينا

ريال مدريد

كأس ملك اسبانيا

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