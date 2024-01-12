ميسي لا يستطيع الانتظار لمواجهة رونالدو مجدّداً

لمواجهة متجددة مع منافسه الازليّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

كشف النجم الارجنتيني ليونيل ميسي أنه "لا يستطيع الانتظار" لمواجهة متجددة مع منافسه الازليّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسيتوجه إنتر ميامي الاميركي إلى الشرق الأوسط لخوض الموسم التحضيري قبل انطلاق بطولة العام 2024 في 21 شباط - فبراير، وسيرحب النصر السعودي بقيادة رونالدو بميسي وزملائه في السعودية في 1 شباط - فبراير في مباراة مثيرة مع اثنين من عظماء كرة القدم.

وبالمناسبة، انتقل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، إلى انستغرام لمشاركة حماسه للمباراة المقبلة، وقال "لا أطيق الانتظار لأكون جزءا من #RiyadhSeasonCup مع فريقي إنتر ميامي حيث نواجه الأندية السعودية الكبرى في بطولة تاريخية".

ويُنظر إلى ميسي ورونالدو على نطاق واسع على أنهما أفضل أسطورتين على الإطلاق، وقد واجه الثنائي بعضهما البعض بانتظام في الدوري الإسباني مع ريال مدريد وبرشلونة، وفازا معاً بكل الألقاب التي تقدمها اللعبة.

وكانت آخر مرة تواجه فيها الأسطورتان في كانون الثاني - يناير 2023 في الرياض، حين فاز باريس سان جيرمان بقيادة ميسي بكأس موسم الرياض على النصر بقيادة (5-4).