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معلومات الجديد: القاضي أسعد بيرم أرسل استنابات إلى فرع المعلومات يطلب منها الإستماع لأشخاص جدد في الملف والتأكد من معاملات في وزارة التربية
معلومات الجديد: القاضي أسعد بيرم أرسل استنابات إلى فرع المعلومات يطلب منها الإستماع لأشخاص جدد في الملف والتأكد من معاملات في وزارة التربية
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2024
قطر تستضيف كأس آسيا 2023 و الجديد تواكب الحدث مباشرة من الدوحة
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كرة القدم
2024-01-12 | 09:45
قطر تستضيف كأس آسيا 2023 و الجديد تواكب الحدث مباشرة من الدوحة
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