الكشف عن "رسالة قاسية" تلقتها الزوجة من صديقة ووكر

ما زالت قضية انفصال كايل ووكر وزوجته تتفاعل في الصحافة الانجليزية، حيث يُزعم أن الوالدة المُفترضة لطفليه، كانت قد أرسلت رسالة وحشية "قاسية" إلى زوجة نجم مانشستر سيتي في اليوم التالي لعيد الميلاد الفائت.ويأتي ذلك، بعد أن أعلنت آني كيلنر هذا الأسبوع، انفصالها عن المدافع، بعد مزاعم بأنه أنجب طفلا من عارضة الأزياء والمؤثرة لورين جودمان، هو الثاني بعد كايرو الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، والذي كان ثمرة علاقة قصيرة أثناء انفصاله سابقاً عن زوجته.ووفقاً لصحيفة ذا صنّ، فقد أرسلت جودمان رسالة قاسية إلى كيلنر في 26 كانون الأول - ديسمبر الفائت، حول هوية والد طفلها الثاني، ويقال إنها كتبت فيها "ليس لدى طفلَي والدين، لديهما والد واحد"، وأرفقتها بصورة لووركر وهو يلاعب طفليه في حديقة.وغادر ووكر قصر العائلة بعد ان واجهته زوجته، وقيل بأنه كان قد اشترى للعارضة قصراً بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني، وأتت الرسالة لتؤكد مخاوف الزوجة، التي أزالت الزوجة خاتم زواجها، قبل أن يظهر اللاعب على انستغرام يوم الجمعة معتذراً.وجاء في المنشور "آني امرأة رائعة ولا يسعني إلا أن أعتذر عن الازعاج الذي سببته لها، لقد كانت جزءاً من حياتي لفترة طويلة، وهذا لن يتغير أبداً من أجل أطفالنا، سنطلب الخصوصية لجميع أفراد عائلتنا، وخاصة أطفالنا الصغار، بينما نعمل خلال هذه الأوقات الصعبة".