الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

الكشف عن "رسالة قاسية" تلقتها الزوجة من صديقة ووكر

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الكشف عن &quot;رسالة قاسية&quot; تلقتها الزوجة من صديقة ووكر
A-
A+

كرة القدم

2024-01-14 | 02:07
الكشف عن "رسالة قاسية" تلقتها الزوجة من صديقة ووكر

ما زالت قضية انفصال كايل ووكر وزوجته تتفاعل في الصحافة الانجليزية

ما زالت قضية انفصال كايل ووكر وزوجته تتفاعل في الصحافة الانجليزية، حيث يُزعم أن الوالدة المُفترضة لطفليه، كانت قد أرسلت رسالة وحشية "قاسية" إلى زوجة نجم مانشستر سيتي في اليوم التالي لعيد الميلاد الفائت.
ويأتي ذلك، بعد أن أعلنت آني كيلنر هذا الأسبوع، انفصالها عن المدافع، بعد مزاعم بأنه أنجب طفلا من عارضة الأزياء والمؤثرة لورين جودمان، هو الثاني بعد كايرو الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، والذي كان ثمرة علاقة قصيرة أثناء انفصاله سابقاً عن زوجته.
ووفقاً لصحيفة ذا صنّ، فقد أرسلت جودمان رسالة قاسية إلى كيلنر في 26 كانون الأول - ديسمبر الفائت، حول هوية والد طفلها الثاني، ويقال إنها كتبت فيها "ليس لدى طفلَي والدين، لديهما والد واحد"، وأرفقتها بصورة لووركر وهو يلاعب طفليه في حديقة.
وغادر ووكر قصر العائلة بعد ان واجهته زوجته، وقيل بأنه كان قد اشترى للعارضة قصراً بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني، وأتت الرسالة لتؤكد مخاوف الزوجة، التي أزالت الزوجة خاتم زواجها، قبل أن يظهر اللاعب على انستغرام يوم الجمعة معتذراً.
وجاء في المنشور "آني امرأة رائعة ولا يسعني إلا أن أعتذر عن الازعاج الذي سببته لها، لقد كانت جزءاً من حياتي لفترة طويلة، وهذا لن يتغير أبداً من أجل أطفالنا،  سنطلب الخصوصية لجميع أفراد عائلتنا، وخاصة أطفالنا الصغار، بينما نعمل خلال هذه الأوقات الصعبة".
 
الكشف عن "رسالة قاسية" تلقتها الزوجة من صديقة ووكر

رياضة

كرة القدم

كايل ووكر

آني كيلنر

لورين جودمان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - كريستيانو رونالدو يُدرّب نجله على تنفيذ الركلات الحُرّة

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - كريستيانو رونالدو يُدرّب نجله على تنفيذ الركلات الحُرّة
02:05

فيديو - كريستيانو رونالدو يُدرّب نجله على تنفيذ الركلات الحُرّة

لعب بالفعل لأكاديميات ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد والنصر

02:05

فيديو - كريستيانو رونالدو يُدرّب نجله على تنفيذ الركلات الحُرّة

لعب بالفعل لأكاديميات ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد والنصر

هل يُكمل كوتينيو رباعي برشلونة في انتر ميامي؟
02:04

هل يُكمل كوتينيو رباعي برشلونة في انتر ميامي؟

يريد ليونيل ميسي بناء فريق يمكنه التنافس في الموسم المقبل

02:04

هل يُكمل كوتينيو رباعي برشلونة في انتر ميامي؟

يريد ليونيل ميسي بناء فريق يمكنه التنافس في الموسم المقبل

فيديو - سافروا 8000 كيلومتراً لمتابعة فيكتور أوسيمين
02:03

فيديو - سافروا 8000 كيلومتراً لمتابعة فيكتور أوسيمين

فقط لدعم مهاجمهم المحبوب فيكتور أوسيمين

02:03

فيديو - سافروا 8000 كيلومتراً لمتابعة فيكتور أوسيمين

فقط لدعم مهاجمهم المحبوب فيكتور أوسيمين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024