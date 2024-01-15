مارادونا الإبن يتهم علناً .. لقد قتلوا والدي !!

قال نجل النجم الأرجنتيني إن والده تعرض للقتل

قال نجل النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، إن والده الذي توفي في 25 تشرين الثاني - نوفمبر 2020 عن 60 عاماً، قد تعرض للقتل.

وأضاف مارادونا الابن في حديث الى قناة Mediaset Italia التلفزيونية "يتواصل حالياً التحقيق المفتوح بهذا الشأن، ونحن أبناؤه، لدينا ثقة كبيرة في العدالة الأرجنتينية، وأنا مقتنع بأن الأمور لم يكن ينبغي أن تنتهي الأمور على هذا النحو .. لقد قتلوا والدي".

وتابع مارادونا الابن "لست أنا من يحدد المسؤوليات ومن فعل ذلك، على الرغم من أن لديّ أفكارا حول هذا الأمر، لكن لا أستطيع التعبير عنها، لقد تركوا والدي لمصيره عندما كان من الممكن فعل شيء ما".

وكان مكتب المدعي العام الأرجنتيني، أعلن في وقت سابق عن اهمال تسبب به ثمانية من العاملين الطبيين المسؤولين عن صحة مارادونا الذين تركوه "لمصيره المحتوم" دون تقديم المساعدة الطبية اللازمة.

ووجد تقرير أعدته لجنة طبية أن آداء الفريق الطبي المسؤول عن بطل كأس العالم اتسم بالاهمال، وأن اللاعب لم يحصل على الرعاية والعلاج اللازمين.



