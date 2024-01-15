مسلسل سرقة منازل اللاعبين مستمر .. والضحية هذه المرة جويلينتون

لا يبدو أنّ سلسلة السرقات التي تتعرّض لها منازل لاعبي كرة القدم ستصل لأي نهاية قريباً، فجدول مواعيد اللاعبين معروف إلى حد كبير، بين المباريات والتدريبات وتواريخ السفر.ويوم السبت، كان جويلينتون، نجم نيوكاسل متفرجاً مع عائلته في سانت جيمس بارك يشاهدون خسارة فريقه (2-3) امام مانشستر سيتي، حين استهدف اللصوص منزله، فتلقى تنبيهًا أمنياً عبر ساعته يفيد بوجود ثلاثة رجال داخل منزله، فأبلغ بالشرطة.وعندما وصل رجال الشرطة إلى العقار الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين من الجنيهات، كان اللصوص قد فرّوا، فلم يتم القبض على أي شخص، ولا تزال التحقيقات جارية.