ريال مدريد يرفع الكأس الثالثة عشرة وتشافي يترنّح

رفع ريال مدريد كأس السوبر الاسبانية للمرة 13 في تاريخه بعد فوز مثير (4-1) على برشلونة في الرياض اثر مباراة من جانب واحد.

وكان اللافت تصريحات تشافي مدرب برشلونة الذي قال "نشعر بخيبة أمل وحزن، إنه أمر مؤسف، لقد غمرنا الأمل والحماس، ثم خضنا أسوأ مباراة على الإطلاق، وعلينا أن نعتذر للجماهير لأنه كان من الصعب علينا المنافسة".

وتابع "برشلونة سيعود، بالتأكيد ستكون أياما صعبة، وتحمل الكثير من الانتقادات التي يتوجب علينا قبولها، ولم نصل إلى المستوى الذي نريده، لكن علينا أن نتعافى ونفكر في الألقاب المتبقية، علينا أن ننافس على الألقاب الثلاثة المتبقية، وحتى يومنا هذا لا يستطيع النادي ضم أي صفقات لإعطاء قفزة نوعية للفريق".وختم ""قبل عام كنا نتحدث بثقة عن حقبة جديدة، والآن تسير الأمور على نحو خاطئ، لكن علينا أن نحدث التغيير".