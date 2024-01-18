ما صحّة العرض الفلكي من باريس سان جيرمان لمبابي ووالدته؟

تردد في وسائل الاعلام أن باريس سان جيرمان قدّم عرضاً فلكياً لنجمه الاول كيليان مبابي، حيث يحاول النادي الاحتفاظ به وسط اهتمام ريال مدريد.ودخل مبابي، البالغ من العمر 25 عاماً، الأشهر الستة الأخيرة من عقده في باريس، وهو حر في التفاوض مع الاندية الأجنبية، وهو مدرج منذ فترة طويلة في قائمة اهتمامات ريال مدريد، وليس سراً أنه يحاول إقناعه بالتوجه إلى العاصمة الإسبانية عند انتهاء عقده.ولكن وفقاً لـAfter Foot RMC، فإن باريس سان جيرمان على استعداد لتقديم عرض ضخم لمبابي في محاولة لإبقائه في "حديقة الأمراء"، يصل الى 86 مليون جنيه إسترليني سنويّاً، أي ما يقرب من 1.8 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.ومن شأن هذا العرض أن يفجر تماماً عرض ريال مدريد الذي يقال إنه يتفاوض على صفقة بقيمة 25.8 مليون جنيه إسترليني سنوياً مع مبابي.ولا يتعلق الأمر بالمبلغ المالي الذي سيكسبه مبابي وحسب، بل بما سيفعله العقد لعائلته، إذ يقال إنّ عرض باريس سان جيرمان المقترح شيء "لم يسبق له مثيل من قبل" وسيكون له فوائد للأشخاص الأقرب إلى المهاجم.وأوضح الصحفي الفرنسي دانيال ريولو مميزات العرض اذ قال "سيكون شيئاً لم يسبق له مثيل من قبل، إنه لا يصدق، يتجاوز بكثير 100 مليون يورو في الموسم الواحد بالإجمال، سيكون له فوائد للأخ وللعائلة ولوكالة اللاعبين التي تريد والدة مبابي إنشاءها".