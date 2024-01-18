هل يمكن ان نرى مورينيو في برشلونة؟

وكيل مورينيو عرض اسمه ليصبح بديلًا لتشافي في برشلونة

ذكرت وسائل اعلام عالمية أن وكيل جوزيه مورينيو، عرض اسم المدرب البرتغالي، ليصبح بديلًا لتشافي في برشلونة.

وتم إعفاء مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام السابق من مهامه مع روما، الذي يحتل المركز التاسع في جدول الدوري الإيطالي.

ووفقاً للتقارير الواردة من إسبانيا، أن وكيل "السبيشل وان"، خورخي مينديز، طرح اسم المدرّب البالغ من العمر 60 عاماً، ليصبح بديلًا لتشافي في برشلونة، في الوقت الذي يقاتل فيه الاخير للحفاظ على ثقة لاعبي الفريق الأول.

وإذا حصل ذلك، فهو سيكون ذلك بمثابة صدمة للجماهير بالنظر إلى الفترة التي قضاها في الغريم ريال مدريد، حيث فاز بالدوري الإسباني مرة واحدة وكأس الملك مرة واحدة.

وانضم مورينيو إلى روما في أيار - مايو 2021 وقضى عامين ونصف العام في هذا المنصب، وقاده إلى لقب دوري المؤتمر الأوروبي في العام 2022 عندما تغلب على فينورد، وهو أول لقب أوروبي للنادي منذ عام 1961.

كما قاد مورينيو روما إلى نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، قبل أن يُهزم أمام إشبيلية بركلات الترجيح.







