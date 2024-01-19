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تشافي يؤكد ثقة اللاعبين به ويقرر الرحيل في هذه الحالة

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تشافي يؤكد ثقة اللاعبين به ويقرر الرحيل في هذه الحالة
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كرة القدم

2024-01-19 | 00:11
تشافي يؤكد ثقة اللاعبين به ويقرر الرحيل في هذه الحالة

بعد الخسارة الثقيلة (1-4) في نهائي كأس السوبر الإسباني

بعد الخسارة الثقيلة (1-4) في نهائي كأس السوبر الإسباني نهاية الأسبوع الماضي أمام الغريم الازلي ريال مدريد، قال تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، إنه سيستقيل إذا شعر بأن لاعبي فريقه لا يؤمنون به.
ويتأخر برشلونة بفرق ثماني نقاط عن جيرونا المتصدر لجدول ترتيب الدوري الإسباني، وقد عانى الفريق من الناحية الدفاعية هذا الموسم، بما يتناقض بشكل صارخ مع نجاحه في الموسم الماضي برمته، حيث استقبلت شباكه 22 هدفا.
وكانت قد انتشرت مؤخراً تقارير صحفية تؤكد أنّ لاعبي الفريق يتمردون على تشافي ولم يعودوا مؤمنين بقدرته على إنقاذ الفريق، لكنّ المدرب الكاتالوني نفى هذه الأخبار مؤكّداً أنّه لو الأمر صحيح، لرحل بنفسه، مشيراً الى أنّ العلاقات داخل غرفة ملابس الفريق جيّدة جدّاً.

تشافي يؤكد ثقة اللاعبين به ويقرر الرحيل في هذه الحالة

رياضة

كرة القدم

كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد

تشافي هرنانديز

برشلونة

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