فيديو - الجدّة فاردا تُذهل الجميع وتمارس الكرة في سنّ الـ90 ​

منتصف العام الفائت، انتشر على الشبكات الاجتماعية، من خلال حساب يحمل اسم "vardinha90" فيديو لجدّة بعد أن أظهرت قدرتها على قص الشعر، فحصد عشرات ملايين المشاهدات.
والمرأة المعروفة على تيك توك باسم دونا فاردا "Doña Barda"، هي في الأصل من كايتانوس، البرازيل، وقد تركت متابعيها مندهشين من المهارة التي تمتلكها عند قص الشعر.
والآن، انتشر فيديو للمرأة نفسها، وهو تقوم بلعب كرة القدم مع فتيان صغار السنّ، على الرغم من بلوغها التسعين من العمر.
View this post on Instagram
A post shared by Hairbrained (@hairbrained_official)
A post shared by Hairbrained (@hairbrained_official)
VAI TIRANDO A VOVÓ
🎥 _vardinha90 pic.twitter.com/ZmFEBg10yG
— Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) January 8, 2024
VAI TIRANDO A VOVÓ
🎥 _vardinha90 pic.twitter.com/ZmFEBg10yG
#Repost @entreamigos_ea
Vaqueira das boas! 👏🐎❤️
Via @_vardinha90 #RepareBem #vaqueiro #vaquejada #amorok pic.twitter.com/36pZ5xd5JG
— Lins DoCeará🥖🌾💵 🇧🇷🌹 (@Linsdoceara) June 15, 2023
#Repost @entreamigos_ea
Vaqueira das boas! 👏🐎❤️
Via @_vardinha90 #RepareBem #vaqueiro #vaquejada #amorok pic.twitter.com/36pZ5xd5JG
برشلونة يركّز على الصفقات التي سيقوم بها خلال الصيف
لا يتطلب الأمر عبقرياً لمعرفة أنّ غرفة ملابس برشلونة تشهد الكثبر من التوتر
أمرت ماريا دو سوكورو أزيفيدو، البالغة 60 عاماً، محامياً باتخاذ هذه الخطوة