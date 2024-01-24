فيديو - الجدّة فاردا تُذهل الجميع وتمارس الكرة في سنّ الـ90 ​

منتصف العام الفائت، انتشر على الشبكات الاجتماعية، من خلال حساب يحمل اسم "vardinha90" فيديو لجدّة بعد أن أظهرت قدرتها على قص الشعر، فحصد عشرات ملايين المشاهدات.

والمرأة المعروفة على تيك توك باسم دونا فاردا "Doña Barda"، هي في الأصل من كايتانوس، البرازيل، وقد تركت متابعيها مندهشين من المهارة التي تمتلكها عند قص الشعر.

والآن، انتشر فيديو للمرأة نفسها، وهو تقوم بلعب كرة القدم مع فتيان صغار السنّ، على الرغم من بلوغها التسعين من العمر.