فيديو - هكذا أعلن يورجن كلوب قراره بالرحيل عن ليفربول

“Let’s squeeze everything out of this season and have another thing to smile about when we look back in the future.”



Jürgen’s important message to you. — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

في مفاجأة مدوية، أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، رحيله عن منصبه بنهاية الموسم الجاري، وقال عبر قناة النادي الرسمية "سأرحل عن النادي بنهاية الموسم، أعلم أنه قرار صادم للكثيرين عندما تسمعوه لأول مرة، ولكن بإمكاني تفسيره".وتابع كلوب "أحب كل شيء يتعلق بهذا النادي والمدينة والجماهير والفريق والجهاز الفني وكل شيء، ولكنني اتخذت هذا القرار لاقتناعي التام بأنه الأمثل لأن طاقتي نفدت".وأضاف "لا أقصد أنني أواجه أي مشكلة حالياً، بل أنا بحالة جيدة، ولكن لم يعد بإمكاني ممارسة عملي مرارا وتكراراً، وبعد هذه السنوات واللحظات التي عشناها معا وما مررنا به أكن لكم كامل الحب والاحترام، وأنا مدين لكم بقول الحقيقة، وهذه هي حقيقة قراري".