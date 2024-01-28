الأسباب الكاملة وراء اعلان تشافي استقالته من برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز يوم أمس السبت، قراره بعدم الاستمرار كمدرب لبرشلونة في الموسم المقبل، وأراد أن يشرح بالتفصيل الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة من منصبه على مقاعد البدلاء، وهو ما يمكن تلخيصه بالآتي:تغيير الدينامياتواحدة من أكثر العبارات وردت تكراراً في إعلان تشافي، وكانت أن "النادي يحتاج إلى تغيير في الديناميات"، حيث اعتبر المدرب أن هذا يعني ترك منصبه بعد موسمين ونصف على رأس مقاعد البدلاء في برشلونة.تخفيف الضغط عن الفريقأراد تشافي أيضاً أن يوضح أن اللاعبين لا يستحقون أن يمر برشلونة بهذه اللحظة الحساسة، وأحد أسباب إعلان وداعه هو أن يتمكن الفريق من العمل بضغط أقل في هذه المرحلة الأخيرة من الموسم "أعتقد أن اللاعبين سيكونون أحرارا وسيكونون أكثر هدوءاً.رجل الناديأحد الأسباب المهمة الأخرى لقرار تشافي بعدم الاستمرار كمدرب لبرشلونة هو شعوره تجاه برشلونة، حيث جاء قبل عامين ونصف لعكس وضع معقد، وأشار إلى أن أفضل شيء الآن هو أن يتولى مدرب آخر زمام الأمور "أريد دائما أن أكون حلا، لا أريد أبدا أن أكون مشكلة".هامش للبحث عن بديليأتي إعلان تشافي ترك منصبه كمدرب مع بقاء أربعة أشهر حتى نهاية الموسم، وسيكون لدى الإدارة الرياضية لبرشلونة أكثر من الوقت الكافي لإيجاد بديل بضمانات كمدرب.