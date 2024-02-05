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احصاءات مثيرة - ماركوس لورينتي يُسكت جماهير ريال مدريد

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احصاءات مثيرة - ماركوس لورينتي يُسكت جماهير ريال مدريد
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كرة القدم

2024-02-05 | 00:21
احصاءات مثيرة - ماركوس لورينتي يُسكت جماهير ريال مدريد

سجل في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل عن الضائع

حوّل ماركوس لورينتي احتفالات جماهير ريال مدريد في ملعبهم المقفل سانتياغو برنابيو الى أتراح وصمت، حين سجل في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل عن الضائع هدف التعادل لفريقه أتليتكو مدريد، في قمّة الجولة 23 من الدوري الاسباني.
وأصبحت مواجهات ريال مدريد وأتليتكو مدريد، في ديربي العاصمة، مثيرة للغاية مؤخراً، وهي شهدت في آخر محطات منها، انتصارين و11 هدف للأتلتي مقابل انتصار واحد و9 أهداف للميرينغي.
فقد فاز أتليتكو في مناسبتين (3-1) و(4-2) فيما فاز ريال مدريد في مناسبة (4-3) وانتهى لقاء الأمس الى التعادل الايجابي (1-1).
وبقي ريال مدريد في صدارة الليغا برصيد 58 نقطة بفرق نقطتين عن جيرونا، منافسه المباشر وغريمه في الجولة المقبلة، وثماني نقاط عن برشلونة الثالث، وعشر نقاط عن أتليتكو.
 
احصاءات مثيرة - ماركوس لورينتي يُسكت جماهير ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

ماركوس لورينتي

ريال مدريد

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الدوري الاسباني

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