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فوربس تكشف لائحة الاندية الأميركية الأكثر قيمة .. إنتر ميامي ليس المتصدر !!

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فوربس تكشف لائحة الاندية الأميركية الأكثر قيمة .. إنتر ميامي ليس المتصدر !!
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كرة القدم

2024-02-05 | 00:42
فوربس تكشف لائحة الاندية الأميركية الأكثر قيمة .. إنتر ميامي ليس المتصدر !!

كرة القدم والدوري في الولايات المتحدة يكتسبان تدريجياً شعبية كبيرة

كرة القدم والدوري المحلي في الولايات المتحدة يكتسبان تدريجياً شعبية كبيرة، وقد بدأت هذه الرياضة تزدهر حتى قبل وصول ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الصيف الماضي، حيث نقل الأمور إلى مستوى آخر بين عشية وضحاها.
فقد تسبب ليو بانتفاضة، حيث حضر نجوم عالميون مثل سيلينا جوميز وليبرون جيمس والأمير هاري وليو دي كابريو لرؤية الأرجنتيني في الموسم الماضي.
وعلى الرغم من أن اتحاد "كرة القدم الأميركية" لا يزال يهيمن على البانوراما المحلية في الولايات المتحدة، فقد ارتفع متوسط تقييم الدوري الأميركي لكرة القدم بمفهومها العالمي إلى 678 مليون دولار.
ومع سلسلة من الأحداث العالمية الكبرى المرتقبة في البلاد مثل كوبا أميركا وكأس العالم للأندية 2025 بصيغتها الجديدة وكأس العالم 2026، سوف يولد تحفيز لنمو كرة القدم في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من تأثير ميسي الذي شكّل دفعة كبيرة لإنتر ميامي داخل وخارج الملعب، مع حصول النادي على أول لقب له على الإطلاق في كأس الرابطة 2023، فقد اكد التقرير الاقتصادي للنادي أن الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات أشعل العمليات التجارية، فزادت الإيرادات بأكثر من الضعف إلى 118 مليون دولار في عام 2023، من 56 مليون دولار في عام 2022.
ومع ذلك، فإن نادي لوس أنجلوس إف سي هو الذي يتصدر قائمة فوربس للاندية الثرية للعام الثاني على التوالي بمبلغ 1.2 مليار دولار، بعد ان اضاف اتفاقية حقوق تسمية الملعب لمدة 10 سنوات بقيمة 100 مليون دولار مع BMO قبل الموسم الماضي.
وفي تموز - يوليو، حقق النادي رقماً قياسياً في مباراة واحدة في الدوري الأميركي بلغ 82،110 مشجعاً في ملعب روز بول في مباراة ديربي لوس أنجلوس ضد لوس أنجلوس جالاكسي.
وقد أتى ترتيب الأندية من حيث القيمة المالية كالتالي:
1) لوس أنجلوس إف سي: 1.2 مليار دولار.
2) إنتر ميامي: 1.03 مليار دولار.
3) لوس أنجلوس غالاكسي: 950 مليون دولار.
4) أتلانتا يونايتد: 900 مليون دولار.
5) نيويورك سيتي إف سي: 850 مليون دولار.
6) سياتل ساوندرز: 785 مليون دولار.
7) دي سي يونايتد: 775 مليون دولار.
8) أوستن إف سي: 750 مليون دولار.
9) تورونتو إف سي: 725 مليون دولار.
10) تشارلوت: 690 مليون دولار.
 
فوربس تكشف لائحة الاندية الأميركية الأكثر قيمة .. إنتر ميامي ليس المتصدر !!

رياضة

كرة القدم

لوس أنجلوس إف سي

إنتر ميامي

لوس أنجلوس غالاكسي

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