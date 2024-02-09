المصائب تتوالى .. برشلونة مهدد بغرامة 23 مليون يورو

أمرت المحكمة الوطنية نادي برشلونة بدفع 23 مليون يورو لمصلحة ضريبة الدخل الشخصي، وهي مبالغ مستمدة من المكافآت لوكلاء اللاعبين.وجاء ذلك وفقاً لقرار صادر عن الغرفة الإدارية المثيرة للجدل في المحكمة الوطنية، التي رفضت الاستئناف الذي قدمه النادي.وتؤكد إدارة النادي أن الأجر الذي يدفعه النادي لوكلاء اللاعبين هو جزء من طبيعة الدخل الناتج من العمل، ويخضع للاقتطاع في وقت الدفع، بحيث يكون ملزماً.ويدرك برشلونة، أن المبالغ المدفوعة للوكلاء المعينين من قبل النادي تتوافق مع الأجر المتفق عليه مقابل خدماتهم المقدمة للكيان الرياضي، وسيكون عليه الاستئناف لدى المحكمة الاعلى في البلاد.