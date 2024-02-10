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العارضة الايطالية: 22% فقط من اللاعبين لا يخونون زوجاتهم

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العارضة الايطالية: 22% فقط من اللاعبين لا يخونون زوجاتهم
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كرة القدم

2024-02-10 | 04:25
العارضة الايطالية: 22% فقط من اللاعبين لا يخونون زوجاتهم

زعمت أنّ 2% فقط من لاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي مخلصون لشريكاتهم

زعمت عارضة أزياء إيطالية أنّ اثنين في المئة فقط من لاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز مخلصون لشريكاتهم.
وعمدت باولا سولينو للدفاع عن كايل ووكر، بعد أن أنجب طفلاً من صديقته، وهو المتزوج من آني كيلنر، وقالت إن "العديد" من لاعبي كرة القدم اتصلوا بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها كانت على علاقة مع ثلاثة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز وتعتقد أنّ "الخيانة أمر طبيعي".
وكان نجم مانشستر سيتي ووكر قدم اعتذاراً علنياً بعد أن اعترف بأنه اتخذ "خيارات غبية وقرارات غبية" اثر انكشاف علاقته مع المؤثرة لورين جودمان في وقت سابق من هذا العام.
لكن ساولينو، التي يتابعها 233 ألفاً على إنستغرام، وتقوم بانتظام بتحديث المستخدمين بصور البيكيني واللقطات المفعمة بالحيوية، إدّعت أن الخيانة الزوجية من لاعبي كرة القدم لا ينبغي أن تكون مفاجأة، وكتبت إنها "تأخذ الرجال على حقيقتهم".
وكشفت ساولينو أنها غالبا ما تتلقى اتصالات من لاعبين، وأنها مرّت بثلاث علاقات مع لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، اكتشفت لاحقاً أنهم مرتبطون، وأضافت أنها شعرت بخيبة أمل، ولكن ليكن من الواضح أنّ الفرق يكمن في النضج، فهي تأخذ الرجال على ما هم عليهم وليس لما تتخيلهم ولا تنخدع.
ودافعت ساولينو عن تصرفات ووكر، على الرغم من تعرض مدافع إنجلترا لانتقادات كبيرة بعد الكشف عن طفله السري، ووصفته بأنه "مهتم ورومانسي"، وأضافت أن نجم مانستر سيتي لم يكن حالة نادرة، وادعت أنّ 2% فقط من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لم يخونوا الشريكات.
وقالت ساولينو أنها غير مندهشة مما فعله كايل، وهي تعتقد بصدق أن الخيانة شيء طبيعي جدا في الحياة، فكما يرغب الإنسان بأشياء جديدة هو كذلك في الحب، وقالت أنها تتعاطف مع ووكر لأن 98 في المئة من لاعبي كرة القدم يفعلون ذلك.
وعلى الرغم من خيانته، أشادت ساولينو بأن كايل كان مع شريكته منذ أن كانا طفلين، وهو أمر خاص ونادر للغاية، وهي دليل أنّه رجل مهتم ورومانسي، ولكن من الصعب جدا الوثوق بلاعب كرة قدم فهم مدللون وكل شيء يتم من أجلهم.
 
العارضة الايطالية: 22% فقط من اللاعبين لا يخونون زوجاتهم

رياضة

كرة القدم

الدوري الإنجليزي الممتاز

باولا سولينو

كايل ووكر

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