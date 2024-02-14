تييري هنري يُحلل قرار كلوب بترك ليفربول

شارك أسطورة أرسنال تييري هنري أفكاره حول قرار المدرب يورجن كلوب الرحيل عن ليفربول في نهاية الموسم قائلاً أنّ "نفاد الطاقة" هو السبب وراء رحيله.

ولا يزال قرار المدرب الألماني بالرحيل موضوعاً للنقاش، وقد حان دور "الغزال الفرنسي" ليعلّق على هذه الخطوة، إذ قال أنه يعتقد أنّ كلوب قرر الرحيل نتيجة للطبيعة القاسية للوظيفة في ليفربول، ومن أجل "سلامته العقلية".

وأعطى هنري المدرب الاسباني بيب غوارديولا كمثال، حين ابتعد عاماً كاملاً عن التدريب بعد رحيله عن برشلونة، وقد حان دور كلوب في ليفربول، وتشافي في برشلونة، وأضاف أنّ رحيل هؤلاء المدرّبين عن "وظيفة الأحلام" دليل على مدى الضغط الذي يشعرون به.

وختم أن الدوري الإنجليزي سيفتقد كلوب، لكنه يفتقد عائلته ووقته، وحتّى يفتقد عقله. جيد جدا بالنسبة له، وكشف أنّه عندما تلقّى خبر رحيل مدرب ليفربول، قال لنفسه أنّه اختار الأمر الجيّد له لأنّ عليه الاعتناء بنفسه بعد كلّ الضغط الذي مرّ به وإلّا سيفقد عقله.