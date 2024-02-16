فيديو - تحدّى السرطان وقاد بلاده للقب الإفريقي واُستقبل كالأبطال

Dortmund gave their AFCON winner Sébastien Haller an epic welcome back 🖤💛



(via @BVB)pic.twitter.com/1oIvxBtxlf — B/R Football (@brfootball) February 15, 2024

استقبل لاعبو نادي بروسيا دورتموند الالماني لاعبهم العاجي سيبستيان هالر بطريقة ولا اروع بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده.وكان هالر قاد منتخب بلاده ساحل العاج الى الفوز على منتخب نيجيريا (2-1) في المباراة النهائية لكأس إفريقيا مُسجلاً هدف الحسم، كما سجل احدى الركلات الترجيحية في الفوز في ثُمن النهائي على السنغال (5-4) بعد التعادل (1-1)، وفي مرمى الكونغو الديموقراطية في الفوز (1-0) في نصف النهائي.كما كان هالر قد واجه مرض السرطان في الخصية وتغلّب عليه وعانى كثيراً قبل العودة للتألق في ملاعب كرة القدم.