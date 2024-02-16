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فيديو - تحدّى السرطان وقاد بلاده للقب الإفريقي واُستقبل كالأبطال

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فيديو - تحدّى السرطان وقاد بلاده للقب الإفريقي واُستقبل كالأبطال
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كرة القدم

2024-02-16 | 07:44
فيديو - تحدّى السرطان وقاد بلاده للقب الإفريقي واُستقبل كالأبطال

قاد منتخب بلاده ساحل العاج الى الفوز على منتخب نيجيريا

استقبل لاعبو نادي بروسيا دورتموند الالماني لاعبهم العاجي سيبستيان هالر بطريقة ولا اروع بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده.
وكان هالر قاد منتخب بلاده ساحل العاج الى الفوز على منتخب نيجيريا (2-1) في المباراة النهائية لكأس إفريقيا مُسجلاً هدف الحسم، كما سجل احدى الركلات الترجيحية في الفوز في ثُمن النهائي على السنغال (5-4) بعد التعادل (1-1)، وفي مرمى الكونغو الديموقراطية في الفوز (1-0) في نصف النهائي.
كما كان هالر قد واجه مرض السرطان في الخصية وتغلّب عليه وعانى كثيراً قبل العودة للتألق في ملاعب كرة القدم.
 
 
 
فيديو - تحدّى السرطان وقاد بلاده للقب الإفريقي واُستقبل كالأبطال

رياضة

كرة القدم

بروسيا دورتموند

سيبستيان هالر

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