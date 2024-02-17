زميل داني ألفيس في الزنزانة يكشف أمراً مؤذياً

بعد أن رفضت المحكمة الإفراج المؤقت عن داني ألفيس

بعد أن رفضت المحكمة الإفراج المؤقت عن داني ألفيس في مناسبات عديدة بسبب ارتفاع مخاطر الهروب إلى البرازيل، وقدرات اللاعب المالية التي قد تتيح له ذلك، وعدم وجود اتفاقية تسليم بين البلدين، أكد برنامج تلفزيوني اسباني ان اللاعب السابق خطط بالفعل للهرب إلى وطنه.

وذكر برنامج "Tarde AR" بالاستناد الى تقرير للاعلامية سيلفيا سالامو التي قابلت زميلاً لألفيس في الزنزانة، ونقلت عنه قوله أن لاعب برشلونة السابق أخبره في عدة مناسبات بنيته الذهاب إلى البرازيل بمجرد حصوله على الحرية المؤقتة.

وقالت سالامو "إنها شهادة كاشفة، ليست هذه هي المرة الأولى التي أتمكن فيها من التحدث إلى شخص داخل السجن، ولكننا سنقدم معلومات موثقة حول من كان في المحادثة وأين حدثت".

وفي مجال التأكيد على ذلك فقد تحدث المدعي العام في الجسلة الاخيرة للمحاكمة وقال "خطر الهرب موجود، فتراث ألفيس الكروي مرتفع للغاية، إنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. ولا يزال لديه القدرة المالية والأصدقاء، وبعد أن أصبحت الإدانة المحتملة قريبة جداً، فإن خطر الهروب بالنسبة لنا أكبر بكثير".



