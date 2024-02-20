سجن شابة مهووسة تسبب برعب لمذيعة رياضية

تم سجن مشجعة كرة قدم مهووسة، بعد أن تركت المذيعة الرياضية لورا وودز تعيش في "خوف حقيقي"، خلال حملة مضايقات استمرت عامين.ووصفت هارنيت كور، البالغة من العمر 25 عاما، وودز بأنها عاهرة في رسائل حقيرة، واستهدفتها بتعليقات مهينة على الإنترنت، وأرسلت سلسلة من شحنات الطعام غير المرغوب فيها إلى منزلها.كما هددت كور، وهي مشجعة لكرة القدم لنادي ليفربول، أطلق عليها اسم "كرازي هارنز" على الإنترنت، بخطف وقتل وودز، ورتبت لإرسال الكتاب المقدس، ومجموعة اختبار الصحة الجنسية إلى منزلها.ومن المعروف أن وودز، البالغة من العمر 36 عاماً، هي مقدم برامج لدى TNT Sports، وعملت مع BT Sports، وتسافر في جميع أنحاء انجلترا لمتابعة المباريات والمقابلات.وقال ممثلو الادعاء إن تصرفات كور تركت السيدة وودز مع "خوف حقيقي" من أن يقترب المتهم منها أثناء عملها، وباتت تعاني من القلق، واضطرت إلى زيادة الأمن في المنزل وأثناء العمل.