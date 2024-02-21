أوّل المرشحين لخلافة تشافي يقع في ورطة

روّج ماركيز لشركة مراهنات رياضية مكسيكية

من الواضح أن رافا ماركيز لا يحظى بشعبية كبيرة في برشلونة في الوقت الحالي، بعد أن أزعج المكسيكي إداريي النادي لإعلانه عن اهتمامه بخلافة تشافي هيرنانديز كمدرب للفريق الأول، بعد فترة وجيزة من إعلان الأخير قراره بالمغادرة في نهاية الموسم، وقد دخل الآن في ورطة أكبر.

فبالأمس، روّج ماركيز، مدرب برشلونة أتلتيك، على انستغرام لشركة مراهنات رياضية مكسيكية، مع منشور عبر خاصية القصص، ما أغضب إدارة برشلونة فأحالت الأمر إلى قسم الامتثال، بسبب التعارض المحتمل، نظراً لأنه مدرب في النادي ويروّج لموقع مراهنة لا يرتبط به.

وفي حين أن برشلونة سعيد بعمل ماركيز كمدرب للشباب، إلا أنه يشعر بالحيرة من تصرفاته في هذا الشأن، حيث يعتبر البعض أنها خيانة للقيم التي يمثلها النادي.



