فيديو - راموس يعرض الفيلا على كيليان مبابي مقابل 6 ملايين يورو

🏡🐢 ¿La NUEVA CASA de MBAPPÉ?



👉 #Inda desvela que Ramos le ha ofrecido uno de sus chalets...



... ¡y la hemos encontrado! pic.twitter.com/2h05mrkGrd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 20, 2024

بعد أن أصبح انتقال كيليان مبابي الى ريال مدريد مؤكداً، اعتباراً من الموسم المقبل، أعلن البرنامج الإسباني الشهير "الشيرينغيتو"، أن النجم الاسباني سيرخيو راموس، عرض على النجم الفرنسي شراء فيلا يملكها في بلدة ألكوبينداس، على بُعد 20 كيلومتراً شمال مدريد.وذكر البرنامج، أن راموس، لاعب ريال مدريد السابق، وإشبيلية الحالي، اتصل بزميله السابق في باريس سان جيرمان، وعرض عليه المنزل الكائن في منطقة تشتهر بالأثرياء وملاعب الجولف، وقد سكنها سابقاً النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما.ويقع المنزل على قطعة أرض مساحتها 2500 متر مربع، وهو يتميز بديكور راقي، ومسبحين أحدهما خارجي والآخر داخلي، وغرفة سينما ومنطقة ألعاب وغرفة للياقة البدنية، وتبلغ قيمته نحو ستة ملايين يورو.