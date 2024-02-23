فيديو - هكذا صحا لاعبو أياكس عند الثانية فجراً ..

قام جمهور نادي بودو - جليمت بازعاج لاعبي الفريق الضيف عمداً

نجح جمهور نادي بودو - جليمت النرويجي في ايقاظ لاعبي أياكس أمستردام الهولندي عند الساعة الثانية والنصف من فجر أمس الخميس، من خلال استخدامهم مُفرقعات ثقيلة بالقرب من فندق اقامتهم.

وقام جمهور نادي بودو - جليمت بازعاج لاعبي الفريق الضيف عمداً قبيل المباراة ضمن دوري المؤتمرات الاوروبي، التي انتهت الى فوز أياكس (2-1) في الوقت الاضافي (د. 114) على ملعب أسيميرا في مدينة بودو النرويجية، وتعادل الفريقان ذهاباً (2-2) في أمسترادم.

المصدر: حساب إكس EuroFoot