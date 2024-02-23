فيديو - اغرب بطاقة صفراء سببها .. تجفيف الكرة

الكرة لم تكن في الملعب ولم يبدو أن هناك أي علامات خطأ

وقع لوك ليهي، نجم ويكومب واندررز، ضحية قوانين كرة القدم .. فقد تلقى اللاعب إنذاراً في الدقيقة 85 من فوز فريقه (١-٠) خارج أرضه على برادفورد سيتي في كأس الدوري الانجليزي.

ولم يعرف سوى قلّة السبب، حيث لم تكن الكرة في الملعب بعد، ولم يبدو أن هناك أي علامات خطأ، ليتبين في ما بعد أنه تمت معاقبة اللاعب لقبامه بتجفيف الكرة بمعطف أحد الأشخاص على خط الملعب، الأمر الذي جعل المشجعين غاضبين.

وفي التفاصيل، أنه عندما خرجت الكرة من اللعب، التقطها ليهي وجففها على ظهر سترة احد العاملين، وسرعان ما حصل على بطاقة صفراء من قبل الحكم، إذ ينص القانون على ما يلي "لا يحق لأي ناد استخدام المناشف أو غيرها من الأشياء بما في ذلك المواد التي يتم الحصول عليها من المتفرجين، لتجفيف كرات القدم خلال أي مباراة فاصلة".