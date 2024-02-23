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هل ينتقل روبرت ليفاندوفسكي إلى السعودية؟

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هل ينتقل روبرت ليفاندوفسكي إلى السعودية؟
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كرة القدم

2024-02-22 | 23:42
هل ينتقل روبرت ليفاندوفسكي إلى السعودية؟

ليس هناك شك في أنّ مستوى روبرت ليفاندوفسكي تراجع هذا الموسم

ليس هناك شك في أنّ مستوى روبرت ليفاندوفسكي تراجع هذا الموسم، ولا يظهر اللاعب قدراته الحقيقية سوى في مباريات قليلة، إذ سجل تسعة أهداف حتى الآن في العام 2024، كما سجل خمسة أهداف في آخر أربع مباريات، آخرها ضد نابولي ليلة الأربعاء، وهذا قد لا ينقذه من رغبة النادي ببيعه هذا الصيف.
فوفقا لتقارير صحفية، بات برشلونة مستعداً لبيع المهاجم البولندي شرط أن يحصل على عرض مربح، وقد أبدت اندية سعودية اهتماماً به، وهي عروض يتم درسها من قبل النادي الكاتالوني، الذي يهدف إلى تخفيف مشاكله المالية.
لكن يبقى القرار في يد ليفاندوفسكي الذي لديه عقد حتى العام 2025، ويمكن تمديده لمدة عام آخر، وليس لديه حاليا أي مصلحة على الإطلاق في مغادرة برشلونة، الأمر الذي من شأنه أن يوقف أي محاولة لبيعه.

هل ينتقل روبرت ليفاندوفسكي إلى السعودية؟

رياضة

كرة القدم

روبرت ليفاندوفسكي

برشلونة

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