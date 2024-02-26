فيديو - خضع لجراحة في الرأس .. ألبرت إيليس لا يزال في غيبوبة

ما زال البرت إيليس، في غيبوبة مُستحثة ع قب تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس، خلال فٖ دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وفقد اللاعب البالغ من العمر 28 فقط من انطلاق المباراة، عندما حاول استقبال كرة عرضية، واصطدم برأس مدافع غانغان دون اتيان غوميز الذي تعافى سريعاً، على عكس إيليس الذي استدعت حالته ل الطاقم الطبي لعلاجه لدقائق عدّة، قبل أن يتم إخراجه محمولاً من الملعب.

وبالأمس، أعلن نادي بوردو أن اللاعب خضع لعملية جراحية ناجحة فً بعد دخوله في غيبوبة مستحثة (مؤقتة)، لكنه لم يعط تفاصيل اضافية حفاظاً على السرية الطبية.