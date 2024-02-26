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أمضى 13,700 ساعة يلعب Football Manager فعُيّن مدرباً !!

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أمضى 13,700 ساعة يلعب Football Manager فعُيّن مدرباً !!
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كرة القدم

2024-02-26 | 01:11
أمضى 13,700 ساعة يلعب Football Manager فعُيّن مدرباً !!

يبلغ المدرب الشاب 27 عاماً وهو يعمل بدوام كامل في أعمال البناء والبلاط

عيّن نادي كرة القدم الأيسلندي nattspyrnufelag Vesturbæjat مدرّباً جديداً، تُختصر سيرته الذاتية وخبرته في عالم اللعبة، بأنّه أمضى أكثر من 13,700 ساعة من حياته، وهو يلعب Football Manager.
وسيتولى أوري ثوريسون، من ريكيافيك، مسؤولية تدريب الفريق المنافس في دوري الدرجة الرابعة ليساعده على التعافي من هبوطين متتاليين، خاصة بعد أن انخفض عدد المشجعين الذين يتابعون مبارياته في ملعبه من ألفيّ شخص الى 400 فقط.
أما المدرب الجديد، فقد وعد بالصعود مجدّداً بالفريق، مؤكّداً أنّه سيحقق هذا الحلم، وسيجعل عائلته فخورة به، وأنه سيساعد لاعبي فريقي على اكتساب المزيد من الثقة والفرح.
ويبلغ المدرب الشاب 27 عاماً، وهو يعمل بدوام كامل في أعمال البناء والبلاط، وجاءت غالبية خبرته التدريبية قبل هذه المهمة من لعب FootBall Maneger، لكن ما يقرب من 571 يوماً من التدريب الافتراضي تُرجم إلى دروس قيّمة تتجاوز الكمبيوتر المحمول، برأي النادي وبرأيه.
 
أمضى 13,700 ساعة يلعب Football Manager فعُيّن مدرباً !!

رياضة

كرة القدم

nattspyrnufelag Vesturbæjat

أوري ثوريسون

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